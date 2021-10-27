“الفاف” تعلن عن عودة الجماهير إلى الملاعب مع نهاية الأسبوع

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن عودة الجماهير إلى مختلف الملاعب الجزائرية، بداية من الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى..

وفي بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، أكدت “الفاف” أن عودة الجماهير ستكون بداية من الجولة الثانية التي ستلعب نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت “الفاف” في بيانها أن عودة المناصرين ستكون وفق البروتوكول الصحي المعتمد، وشريطة تقديم الجواز الصحي للتلقيح الذي يثبت تلقي جرعتين.

وتلعب الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستجري 7 لقاءات يوم الجمعة، فيما تم برمجة لقاءين يوم السبت ويتعلق الأمر بمباراتي إتحاد العاصمة أمام أمل الأربعاء، ومولودية وهران أمام نادي بارادو.