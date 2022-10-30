الفاف تعلن عن فتح باب الترشح للأطر الفنية والأجنبية لرئاسة المديرية الفنية الوطنية

وضعت جملة من الشروط أهمها الخبرة والشهادات

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، عن فتحه باب الترشيحات أمام الأطر الرياضية المتخصصة في كرة القدم، سواء كانت جزائرية أو أجنبية، لشغل منصب المدير الفني الوطني.

وكشفت الفاف على موقعها الالكتروني عن الشروط التي يتوجب على كل تقني أن يتوفر عليها من أجل الترشح لشغل منصب المدير الفني الوطني على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مركزة في جملة الشروط على عاملين أساسيين وهما الشهادة والخبرة في الممارسة الميدانية.

وتشترط الاتحادية على جميع الأطر الفنية الوطنية والأجنبية التي تريد التقدم بملف الترشح لهذا المنصب، أن يتوفر على شهادة عليا في التخصص الرياضي “كرة القدم ما يعادله على المستوى القاري المحلي إفريقيا شهادة تدريب ليسانس كاف من الدرجة الأولى على أقل تقدير، وأوروبيا شهادة تدريب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليو اف أي برو”.

كما يشترط الاتحاد الجزائري لكرة القدم عامل الخبرة على كل راغب في التقدم للترشح لرئاسة المديرية الفنية الوطنية الجزائرية، إما أن يكون قد شغل سابقا ولمدة 4 سنوات على الأقل منصب مدير فني وطني، أو لديه خبرة في ميدان التدريب لا تقل عن 10 سنوات، أو أن تكون له خبرة لأربع سنوات على الأقل كعضو في مديرية فنية وطنية بصفة مدير لقسم تكوين المدربين أو مدير لقسم كرة القدم النخبوية.

وأوضحت الفاف في ذات البيان أن فترة العقد الذي سيوقعه معها المدير الفني الوطني الجديد، هي 4 سنوات قابلة للتجديد وذلك عقب تقييم الأهداف بعد سنتين من انطلاق المهمة، مشيرة إلى أن العقد سيبدأ من يوم الـ2 جانفي 2023 إلى غاية 31/12/2026.

وبررت هيئة الرئيس جهيد زفيزف فترة العقد الطويلة التي حددتها بـ4 سنوات قابلة للتجديد، لحجم المسؤولية والعمل الذي سيقع على عاتق المدير الفني الوطني الذي سيقوم بوضع سياسة تقنية وطنية لتطوير كرة القدم الوطنية، كما حدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم آخر أجل لإيداع ملف الترشح قبل منتصف ليلة 12 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الفاف، بأنه سيتم دراسة ملفات المترشحين، في الفترة ما بين 13 إلى 15 نوفمبر، على مستوى مقر الفاف. وفي الفترة ما بين 15 إلى 18 نوفمبر، سيجري المترشحين الذين قبلت ملفاتهم، سيجرون مقابلة أمام لجنة مكونة من خبراء لدى الفيفا.

وكان اسم المدرب الوطني الأسبق، الفرنسي، كريستيان غوركوف تردد بقوة خلال الآونة الأخيرة للعودة إلى الجزائر من أجل شغل منصب المديرية الفنية الوطنية التي يشغلها حاليا وبصفة مؤقتة توفيق قريشي، خاصة أن رئيس الفاف الحالي جهيد زفيزف يحسبه من أهم الإطارات الأوروبية والعالمية في مجال التكوين.