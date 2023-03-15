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رياضة

“الفاف” تعلن عن مشروع إنشاء 16 أكاديمية عبر مختلف ولايات الوطن

عمر سلامي
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“الفاف” تعلن عن مشروع إنشاء 16 أكاديمية عبر مختلف ولايات الوطن
أرشيف
اجتماع المكتب الفيدرالي

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن مشروع إنشاء 16 أكاديمية تكوين، عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح بيان للفاف، أن المكتب الفدرالي كلّف المدير الفني الوطني مصطفى بسكري بإعداد دراسة خاصة حول خطة تكوين موجه للفئات الشابة”.

وقالت الاتحادية أنه كمرحلة أولى من المشروع، قامت المديرية الفنية بتحديد عدة مواقع يمكنها استقبال الأكاديميات الـ16، عبر مختلف الولايات بما فيها ولايات الجنوب.

وستستفيد الإتحادية الجزائرية لكرة القدم لتجسيد هذا المشروع، من مرافقة كل من وزارة الشباب والرياضة ومجمع سوناطراك.

وأكد بيان “الفاف” أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف تلقى الدعم المطلق من قبل “فيفا” من أجل الشروع في بعث هذا البرنامج التكويني”.

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