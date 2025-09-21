-- -- -- / -- -- --
“الفاف” تفتح باب الترشح لمنصب مدير تقني جهوي

أعلنت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، السبت، فتح باب الترشح لشغل مناصب، مديرين تقنيين جهويين على مستوى تسع رابطات جهوية عبر الوطن.

وأوضحت الهيئة الفنية في بيان على موقعها الرسمي أن المترشحين لمنصب مديرين تقنيين جهويين على مستوى الجزائر، البليدة، وهران، بشار، سعيدة، ورقلة، قسنطينة، عنابة وباتنة، يتوجب عليهم الاستجابة لعدة معايير، على غرار الحصول على شهادة “كاف أ ” والتوفر على شهادة مستشار في الرياضة (كرة القدم) الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن خمس سنوات كمدرب.

وأشار بيان الفاف إلى أن المترشحين المهتمين، مطالبون بإرسال ملفاتهم إلى المديرية الفنية الوطنية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 27 سبتمبر 2025.

