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رياضة

“الفاف” تفتح تحقيقا

علي بهلولي
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“الفاف” تفتح تحقيقا

فتح الاتحاد الجزائري لِكرة القدم تحقيقا، على خلفية مزاعم الغشّ في ترتيب نتيجة مباراة لِفريق رائد القبة.

ويتعلّق الأمر هنا بِمباراة فريق رائد القبة ومُضيّفه نادي مولودية وادي سلي (ولاية الشلف)، التي لُعبت في الـ 14 من أكتوبر الحالي، بِرسم الجولة الرابعة من بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- غرب”. وانتهت بِخسارة الرّائد بِنتيجة (2-5).

وكانت المزاعم قد تداولتها صفحة في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، يقول مَن يُشرفون عليها إنّها “الصفحة الرّسمية لِنادي رائد القبة”.

وقالت “الفاف” في بيان لها نشرته مساء الأربعاء، إنه وبعد أن كلّفت قسم النزاهة (هيئة تابعة لها) بِالاستماع إلى أقوال مسؤولي الناديَين، أحالت الملف إلى لجنة الأخلاقيات (هيئة تابعة لها أيضا)، التي ستدرسه وتُصدر لاحقا الحكم النهائي.

ويجدر التذكير بِأن “الفيفا” تُكافح بِلا هوادة الغش في ترتيب نتائج المقابلات، والمُراهنات غير الشرعية. وتُسلّط عقوبات مُغلّظة على اتحاديات البلدان المعنية.

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