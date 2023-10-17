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رياضة

“الفاف” تقترح حلولا لِتسديد ديون الأندية

علي بهلولي
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“الفاف” تقترح حلولا لِتسديد ديون الأندية
ح.م

طرح رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، الثلاثاء، اقتراحا على أندية البطولة الوطنية لِتحييد مشكل الديون.

جاء ذلك بعد لقاء عقده سعدي بِمقرّ هيئته مع مُمثّلي الأندية واللاعبين والمدربين، عِلما أن عديد الفرق خاصّة غير المُموّلة من قبل الشركات الرّاعية، غرقت عند انطلاق الموسم الجديد في وحل الدّيون.

وخلص اللّقاء إلى حلّ تسوية الدّيون عبر جدول زمني يتّفق عليه الجميع، مع ضرورة إبرام اتّفاقيات بين إدارات الأندية ولاعبيها ومدربيها المعنيين بِمستحقاتهم المالية، في أقرب وقت مُمكن. كما تمّ تشكيل فريق عمل يُمثّل كلّ طرف لِتنفيذ القرارات المُتّفق عليها.

فضلا عن ذلك، أبدت “الفاف” استعدادا لِمنح الأندية قروض، تُسدّد من خلالها الشطر الأوّل من المستحقّات المالية للاعبين والمدربين المعنيين بِالأمر.

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