الفاف تقتني أجهزة تقنية “الفار” خلال سنة 2024

لهذه الأسباب أنهيت مهام جمال حيمودي في المديرية الوطنية للتحكيم

قرر المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم إنهاء مهام الحكم الدولي السابق، جمال حيمودي، بصفته مسؤول دائرة التكوين والتطوير على مستوى المديرية الفنية الوطنية للتحكيم، بسبب “الغياب المطول، وعدم الوفاء بالتزاماته”، بالإضافة لإجراءات أخرى سيتم اتخاذها لاحقا.

وأوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن هذا القرار تم اتخاذه على هامش اجتماع للمكتب الفيدرالي المنعقد يوم الأربعاء الماضي 27 ديسمبر بمقر الهيئة الكروية بدالي إبراهيم (الجزائر العاصمة) برئاسة وليد صادي رئيس الفاف.

وكان جمال حيمودي قد عين مسؤولا على دائرة التكوين والتطوير في المديرية الفنية الوطنية للتحكيم التابعة لـ”الفاف” في شهر أكتوبر الماضي.

مكافآت للحكام الدوليين إذا بلغوا ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

للتذكير، التحق حيمودي الذي عين حكما خلال مونديال 2014 بالبرازيل، في شهر جويلية الماضي بلجنة التحكيم التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

فضلا عن قرار إنهاء مهام حيمودي، قررت الفاف، تجريد الحكم المساعد إبراهيم حملاوي من الشارة الدولية، وإبعاده نهائيا عن نشاط التحكيم بسبب “الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها”، حسب نفس المصدر. من جهة أخرى، كلف المكتب الفيدرالي المدير الفني الوطني للتحكيم، بتقديم حصيلة نشاطات لجان التحكيم على مستوى الرابطات الجهوية من أجل إجراء حركة الانتقالات الضرورية. أخيرا، أعطى المكتب الفيدرالي موافقته على برنامج الاستثمار لاقتناء أجهزة مساعدة التحكيم بتقنية الفيديو (فار) خلال سنة 2024.

وكان رئيس الفاف قد وعد بتقديم مكافآت تحفيزية للحكام الدوليين الجزائريين إذا بلغوا الدور ربع النهائي لمنافسة كأس أمم إفريقيا حسب ما كشفت الهيئة الفدرالية، عبر موقعها الرسمي، وجاء في بيان الفاف: ”قام رئيس الفاف بتهنئة حكم الفار، لحلو بن براهم للمستوى الذي ظهر به خلال كأس العالم لفئة 17 سنة وأقل للاتحاد الدولي. كما وعد بتقديم مكافآت للحكام الدوليين الجزائريين إذا بلغوا الدور ربع النهائي للموعد القاري 2023”. وسيحضر كأس أمم إفريقيا، خمسة حكام من الجزائر، ويتعلق الأمر بـ: مصطفى غربال (حكم رئيسي)، يوسف قموح (حكم رئيسي)، مقران قوراري (حكم مساعد)، عباس أكرم زرهوني (حكم مساعد)، لحلو بن براهم (حكم فار).

وجاء أيضا في بيان الفاف: ”على هامش انعقاد المكتب الفيدرالي، أعرب وليد صادي وأعضاء المكتب الفيدرالي عن تشجيعهم ودعمهم للحكام الجزائريين الخمسة الذين سيمثلون الصافرة الجزائرية في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023”. وتم استقبال مصطفى غربال، يوسف قموح، مقران قواري، عباس أكرم زرهوني، لحلو بن براهم رفقة مهدي عبيد شارف، المدير الفني الوطني للتحكيم خلال اجتماع المكتب التنفيذي.