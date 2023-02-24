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رياضة

“الفاف” تكسب قضيتها والمنتخب الأولمبي يُواجه إثيوبيا

علي بهلولي
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“الفاف” تكسب قضيتها والمنتخب الأولمبي يُواجه إثيوبيا
ح.م
لاعبو المنتخب الأولمبي في حصّة تدريبية بِتاريخ أكتوبر 2022.

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 23 سنة مع نظيره الإثيوبي، بِرسم الدور قبل الأخير من تصفيات بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

ويُجرى لقاء الذّهاب بِإثيوبيا ما بين الـ 8 والـ 9 من مارس المقبل، بينما تُقام مواجهة العودة بِالجزائر ما بين الـ 12 والـ 13 من الشهر ذاته.

جاء ذلك بِقرار من”الكاف” التي أبعدت منتخب الكونغو الديموقراطية آمال من السّباق، بعد احترازات تقدّمت بها “الفاف” في تاريخ سابق، على اعتبار أن هذا الفريق دخل الغمار وهو مُعاقب من قبل الهيئة القارّية للعبة في استحقاق 2019.

وكان منتخب الكونغو الديموقراطية لِأقلّ من 23 سنة قد تجاوز عقبتَي إثيوبيا والجزائر في تصفيات بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وفي حال تأهّل رجال الناخب الوطني نور الدين ولد علي، فسيُواجهون في الدور التصفوي الأخير منتخب غانا للآمال، في تاريخَين تضبطهما “الكاف” لاحقا. مع الإشارة إلى أن نهائيات “كان” صنف الآمال مُؤهّلة إلى أولمبياد العاصمة الفرنسية باريس المُبرمجة في صيف 2024.

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