“الفاف” تكشف عن إجراءات تنظيمية خاصة في منافسة كأس الجزائر 2026

الاعتماد على الملاعب المؤهلة وتقنية "الفار" بداية من الدور ربع النهائي

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم عدة قرارات تخص منافسة كأس الجزائر 2026، بإجبارية مشاركة كل الفرق، وتحديد الحصص بالإضافة إلى وضع البرنامج الكامل للمنافسة بكل أدوارها إلى غاية المباراة النهائية بالإضافة إلى مواصلة الإجراء المتمثل في الاعتماد على الملاعب المؤهلة وتقنية الفار بداية من الدور ربع النهائي، وكذلك جملة من القرارات التي تخص المنافسة.

ونشرت الاتحادية بيانا عبر موقعها الرسمي، حدد فيه كل القواعد في منافسة كأس الجمهورية 2026، وأكدت في البداية أن المشاركة في كأس الجزائر ستكون إجبارية لجميع فرق رابطة ما بين الجهات، والرابطة الوطنية للهواة، فيما ستكون المشاركة اختيارية لفرق الرابطات الولائية والجهوية، أين حددت تواريخ برمجة لقاءات الأدوار الخمسة الأولى بالنسبة لفرق الرابطات الجهوية والولائية التي ستكون اختيارية، حيث من المنتظر أن تبرمج اللقاءات بالنسبة للدور الأول يومي 12 و13 سبتمبر في الدور الأول، فيما ستبرمج لقاءات الدور الثاني يومي 26 و27 من نفس الشهر على أن يلعب الدور الثالث والرابع والخامس في الفترة ما بين 10 أكتوبر إلى غاية 4 نوفمبر، على أن يبرمج الدور الجهوي السادس يومي 14 و15 نوفمبر والتي تشهد دخول أندية القسم الثاني هواة، كما شددت “الفاف” على تاريخ 17 نوفمبر هو آخر أجل لمنح قائمة الفرق المتأهلة لكأس الجزائر.

كما حددت الفاف عدد المقاعد المخصصة للرابطات في منافسة كأس الجزائر، أين ستكون العاصمة ممثلة بـ8 مقاعد ورابطة قسنطينة بـ07 مقاعد، أما رابطتي وهران والبليدة فستكون ممثلة بـ 06 مقاعد، ورابطتي ورقلة وباتنة بـ05 مقاعد، و04 مقاعد لكل من رابطتي سعيدة وبشار،، وفي الأخير رابطة عنابة بـ3 مقاعد فقط، كما أنه لن يتم تسجيل أي فريق بعد تاريخ 4 سبتمبر 2025، خصوصًا على منصة “فافة-كونيكت”، كما ستُقصى تلقائيًا الفرق المتأخرة في تأكيد مشاركتها أو غير المسددة لحقوق المشاركة، بالإضافة إلى الأندية التي لم تسجل على الأقل 16 لاعبًا على الأقل في نظام الفاف-كونيكت في التاريخ المحدد سابقا.

وكشفت الاتحادية عن تواريخ الأدوار النهائية من منافسة كأس الجزائر، حيث ستجرى لقاءات الدور الـ32 والـ16 يومي 5/6 و12/13 من شهر ديسمبر، أما الدور الثمن نهائي فبرمج يومي الـثاني والثالث من شهر جانفي مطلع السنة المقبلة، فيما تحدد تاريخ دور ربع وثمن النهائي شهر فيفري المقبل، يومي 6/7، و20/21 من نفس الشهر، على أن يحدد تاريخ النهائي لاحقا، مع الحفاظ على الإجراءات التنظيمية السابقة، باستقبال الفريق الذي يتم سحبه الأول خلال عملية القرعة، على أن تتغير الإجراءات بداية من الدور ربع النهائي، والتي ستُلعب فقط على ملاعب مجهزة بتقنية “الفار”، كما سيتعين على الأندية المعنية التأكد من مطابقة ملاعبها لهذه الشروط قبل 31 ديسمبر 2025، أو اقتراح ملعب بديل، مشددة على الفريق، المضيف تحديد (عدد اللاعبين الدوليين)، وتحمل مسؤولية التنظيم الكامل للمواجهة.

ختمت “الفاف” بيانها بالإشارة إلى العقوبات في المنافسة، حيث ستُحتسب الإنذارات المسجلة في هذه المنافسة ضمن سلسلة الإنذارات للاعبين، كما تُمنح نفس معايير العقوبة المطبقة على البطولة، مع مراعاة اللاعبين الموقوفين في البطولات الرسمية، وهو الإجراء الذي تم التعامل به سابقا في هذه المنافسة، رغبة في الحفاظ على قيمة منافسة كأس الجزائر، التي تستهوي كل الفرق بالنظر للتنافسية الكبيرة بين الفرق.