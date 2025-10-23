الفاف” تكشف عن برنامج مباريات “الخضر” في كأس أمم إفريقيا 2025
كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن برنامج مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا 2025 .
ويستهل “الخضر” مشوارهم في “الكان”، بمواجهة السودان يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 ، بداية من الساعة الرابعة عصرًا.
وفي الجولة الثانية سيواجه المنتخب الوطني نظيره البوركينابي يوم الأحد 28 ديسمبر بداية من الساعة السادسة ونصف مساءً.
وسيواجه المنتخب الجزائري منتخب غينيا الاستوائية، في آخر مباراة من دور المجموعات، وبرمج اللقاء يوم الأربعاء 31 من ديسمبر على الساعة الخامسة مساءً.
وسيلعب “الخضر” مبارياتهم في دور المجموعات بملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط.