“الفاف” تكشف عن رزنامة منافسات موسم 2024- 2025

كشف اتحاد الكرة الجزائري، الخميس، عن رزنامة المنافسات الرياضية لِموسم 2024- 2025.

وهكذا تقرّر انطلاق بطولة القسم الوطني الأوّل في الـ 14 من سبتمبر المقبل، على أن تُجرى الجولة الـ 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب في الـ 27 من ديسمبر القادم.

وتقام الجولة الـ 16 والأولى من مرحلة العودة في الفاتح من فيفري المقبل، على أن يُسدل الستار بِتنظيم الجولة الـ 30 والأخيرة في الـ 31 من ماي 2025. مع الإشارة إلى أن شهر جانفي من السنة المقبلة خُصّص لإقامة مسابقات أُخرى، فيما تعرف منافسة البطولة الوطنية توقّفا مُؤقّتا.

وبِشأن مباراة الكأس الممتازة – بين صاحب لقب البطولة والمُتوّج بِكأس الجمهورية افتراضا – فقد بُرمجت بِتاريخ الـ 17 من جانفي 2025.

وأمّا بِخصوص منافسة كأس الجمهورية، فيُلعب الدور الـ 32 – الذي يشهد دخول أندية حظيرة النخبة السباق – في الـ 20 والـ 21 من ديسمبر المقبل. ويُجرى اللقاء النهائي في الفاتح من ماي 2025.