“الفاف” تكشف عن قائمة الحكام الدوليين الجزائريين لعام 2026

تضم 24 حكما وحكمة

حافظت قائمة الحكام الدوليين الجزائريين المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لعام 2026، على نفس الأسماء المسجلة في سنة 2025، باستثناء دخول الحكمة ذكرى حوية بدلا عن لامية عثمان التي قررت إنهاء مشوارها التحكيمي، حسب ما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، مساء يوم السبت.

وأوضحت الهيئة الفيدرالية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن “الإبقاء على نفس التشكيلة يندرج في إطار الحرص على ضمان الاستقرار، تحسبا للاستحقاقات الدولية المقبلة وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2026 المقررة الصيف القادم بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك”.

وتضم قائمة الحكام الدوليين الجزائريين لعام 2026 تسعة حكام ساحة، تسعة حكام مساعدين، أربعة حكام في كرة القدم داخل القاعة (فوتسال) وحكمين في كرة القدم الشاطئية.

حكام الساحة:

محمد رفيق عوينة، لطفي بوكواسة، لحلو بن براهم (حكم، حكم فيديو)، حسام بن يحيى، نبيل بوخالفة، يوسف قاموح، مصطفى غربال (حكم، حكم فيديو)، غادة مهاد وذكرى حوية.

الحكام المساعدون:

عادل عبان، هيثم بويما، حمزة بوزيت، مقران قوراري، محمد حمايدي، سارة قماد، أسماء وهاب، ياسين ورد بن سلامة وأكرم زرهوني.

حكام كرة القدم داخل القاعة (فوتسال):

عمار بلاحوان، وردة شناي، عادل شنعوعة وندى شيحاوي.

حكام كرة القدم الشاطئية:

زكرياء عرويو وعبد الكريم زرات.