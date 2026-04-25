“الفاف” تكشف عن موعد انطلاق تحضيرات “الخضر” للمونديال

عمر سلامي
كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن موعد انطلاق تحضيرات المنتخب الوطني، تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وسينطلق التربص التحضيري لـ”الخضر”، يوم الإثنين 25 ماي المقبل، بالمركز التقني بسيدي موسى، قبل التنقل إلى هولندا لمواجهة المنتخب الهولندي وديا يوم 3 جوان 2026.

وخلال اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد، الخميس، تم التأكيد على تسخير كل الامكانيات اللازمة للمنتخب الوطني، لضمان التحضير الجيد، قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وذكرت الاتحادية بأن المنتخب، سيكون على موعد مع خوض مباراة ودية ثانية يوم الـ 10 جوان القادم، بمدينة كانساس سيتي، قبل دخول منافسة كأس العالم.

وأشارت إلى أنه تم ضبط برنامج سفر المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع “الخطوط الجوية الجزائرية”.

وسينافس المنتخب الوطني ضمن المجموعة العاشرة، التي تضم أيضا الأرجنتين والنمسا والأردن.

مقالات ذات صلة
جديد غجميس في سوق الانتقالات

جديد غجميس في سوق الانتقالات

هذا هو قرار سلطات إيران بِخصوص المونديال

هذا هو قرار سلطات إيران بِخصوص المونديال

رابطة الدوري الفرنسي تعاقب خليلوزيتش 4 مباريات

رابطة الدوري الفرنسي تعاقب خليلوزيتش 4 مباريات

بالفيديو.. زكري يشن هجوما حادا على الحكم بعد الخسارة في نهائي دوري أبطال الخليج

بالفيديو.. زكري يشن هجوما حادا على الحكم بعد الخسارة في نهائي دوري أبطال الخليج

أولمبيك أقبو يتوّج بكأس الجزائر لأقل من 20 سنة

أولمبيك أقبو يتوّج بكأس الجزائر لأقل من 20 سنة

وليد صادي يعزي في وفاة الرئيس الأسبق لـ”الفاف” محمد مكيراش

وليد صادي يعزي في وفاة الرئيس الأسبق لـ”الفاف” محمد مكيراش

