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رياضة

“الفاف” تمنح رخصة لِهذه الأندية

علي بهلولي
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“الفاف” تمنح رخصة لِهذه الأندية

منح الاتحاد الجزائري لِكرة القدم رخصة لِأندية شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة.

ومعلوم أن فريقَي “أبناء العقيبة” و”الكناري” يُشاركان في رابطة أبطال إفريقيا، نظير كأس”الكاف” لِنادي “سوسطارة”.

ويُسمح لِهذه الفرق الثلاثة بِاستقدام 5 لاعبين جدد، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي. فيما تنتدب الأندية الأخرى للبطولة الوطنية 3 لاعبين جدد على أقصى تقدير.

واتُّخذ هذا القرار حتى تُعزّز أندية شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة صفوفها، قبيل انطلاق دور المجموعات لِرابطة الأبطال وكأس”الكاف” في فيفري المقبل.

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