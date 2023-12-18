“الفاف” تمنع برمجة المباريات في توقيت صلاة الجمعة

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم على ضرورة حرص جميع الرابطات على عدم برمجة لقاءات الفئات الشبانية في توقيت صلاة الجمعة.

وراسلت الاتحادية، رؤساء الرابطة الجهوية والولائية لكرة القدم، وأكدت في مراسلتها على ضرورة الالتزام بمواقيت انطلاق المباريات في الفترة الصباحية حتى لا تتداخل مع توقيت صلاة الجمعة.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم في المراسلة: ” مع انطلاقة الموسم الرياضي 2023 – 2024 لوحظ أن كثير من الرابطات الجهوية والولائية، لا تراعي في برمجتها خاصة على مستوى الفئات الشبانية خصوصية البرمجة يوم الجمعة”.

وأضاف: ” لذا فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يحرص على جميع رابطاته على تفادي برمجة أي مباريات في هذا اليوم، تزامنا مع توقيت صلاة الجمعة أي للفترة من منتصف النهار ونصف إلى غاية الثانية والنصف زوالا”.