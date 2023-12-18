-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“الفاف” تمنع برمجة المباريات في توقيت صلاة الجمعة

عمر سلامي
  • 431
  • 0
“الفاف” تمنع برمجة المباريات في توقيت صلاة الجمعة
أرشيف
الاتحاد الجزائري لكرة القدم

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم على ضرورة حرص جميع الرابطات على عدم برمجة لقاءات الفئات الشبانية في توقيت صلاة الجمعة.

وراسلت الاتحادية، رؤساء الرابطة الجهوية والولائية لكرة القدم، وأكدت في مراسلتها على ضرورة الالتزام بمواقيت انطلاق المباريات في الفترة الصباحية حتى لا تتداخل مع توقيت صلاة الجمعة.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم في المراسلة: ” مع انطلاقة الموسم الرياضي 2023 – 2024 لوحظ أن كثير من الرابطات الجهوية والولائية، لا تراعي في برمجتها خاصة على مستوى الفئات الشبانية خصوصية البرمجة يوم الجمعة”.

وأضاف: ” لذا فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يحرص على جميع رابطاته على تفادي برمجة أي مباريات في هذا اليوم، تزامنا مع توقيت صلاة الجمعة أي للفترة من منتصف النهار ونصف إلى غاية الثانية والنصف زوالا”.

مقالات ذات صلة
المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يفوز مجددا على الدومينيكان

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يفوز مجددا على الدومينيكان

المنتخب الفلسطيني “مصمم على إعطاء صورة مشرفة لشعب لا يقهر”

المنتخب الفلسطيني “مصمم على إعطاء صورة مشرفة لشعب لا يقهر”

لمّا أحال كرمالي بن شيخ ومرزقان إلى “التقاعد” وتعاطف مع حاجي

لمّا أحال كرمالي بن شيخ ومرزقان إلى “التقاعد” وتعاطف مع حاجي

توجيه الدعوة لـ23 لاعبا تحسبا لودية منتخب فلسطين 

توجيه الدعوة لـ23 لاعبا تحسبا لودية منتخب فلسطين 

لِبَاسُ المنتخب الوطني مِن كأس إفريقيا 1968 إلى نسخة 2022

لِبَاسُ المنتخب الوطني مِن كأس إفريقيا 1968 إلى نسخة 2022

يسري بوزوق يعود إلى تدريبات الرجاء

يسري بوزوق يعود إلى تدريبات الرجاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد