“الفاف” تمنع 27 نادياً من التعاقد مع لاعبين جدد

تنفيذا للأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة التابعة لها

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، أن 27 ناديا من مختلف الأقسام معنية بقرار منع تسجيل والتعاقد مع لاعبين جدد، تنفيذا للأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة التابعة للاتحاد، إلى جانب الهيئات القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضحت الاتحادية الجزائرية، في بيان صدر عقب اجتماع المكتب الفيدرالي في دورته العادية، يوم السبت، برئاسة رئيس الاتحاد وليد صادي، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لأحكام المنشور رقم 1843 الصادر عن الاتحاد الدولي “فيفا” بتاريخ 28 أفريل 2023، والمتعلق بتنفيذ قرارات منع تسجيل اللاعبين المنصوص عليها في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين وقانون الانضباط الخاص، إضافة إلى القرارات الصادرة عن الهيئات المختصة.

وأكد المكتب الفيدرالي أنه لن يسمح بإجراء أي عملية تسجيل للاعبين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ما لم تقم الأندية المعنية بتسوية وضعيتها بالكامل والحصول على قرار رسمي برفع عقوبة المنع.

كما وجه المكتب الفدرالي إنذارا إلى الأندية المعنية، داعيا إياها إلى الإسراع في تسوية التزاماتها القانونية والمالية واستكمال إجراءات تسوية وضعيتها من دون تأخير.

وأضاف البيان أنه في حال عدم الامتثال، ستتحمل الأندية كامل المسؤولية عن التبعات الرياضية والإدارية والتنظيمية المترتبة على استمرار هذه العقوبة، وعلى رأسها عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد أو تسجيلهم خلال فترات التسجيل المعنية.

والأندية الـ27 المعنية بقرار منع التعاقد هي:

شباب قسنطينة، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد الجزائر، شبيبة القبائل، شبيبة الساورة، اتحاد بسكرة، مولودية البيض، ترجي مستغانم، أمل الأربعاء، نجم مقرة، نصر حسين داي، وداد تلمسان، اتحاد عنابة، مولودية قسنطينة، غالي معسكر، اتحاد البليدة، شبيبة سكيكدة، هلال شلغوم العيد، اتحاد بلعباس، سريع غليزان، أهلي برج بوعريريج، شباب المدينة وهران، أمل عين مليلة (ما بين الجهات)، اتحاد سوف، أولمبي المدية واتحاد ورقلة (البطولة الجهوية).