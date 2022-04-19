“الفاف” تمهّد الطريق لإعلان الفشل في الوقت بدل الضائع

طلبت عرض الملف على لجنة التحكيم للفيفا

يعكس البيان الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الصادر عشية أول أمس الاثنين، بخصوص مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، المتضمن طلب عرض التظلم الذي كانت تقدمت به للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على لجنة التحكيم بذات الهيئة، جهل المشرفين الحاليين على شؤون الكرة في الجزائر للقوانين المعمول بها على مستوى الهيئة الكروية الدولية في ما يخص تقديم ملفات الطعون والشكاوي.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان له أول أمس الاثنين، تقدمه بطلب جديد للفيفا يلتمس من خلاله عرض ملف التظلم الذي تقدم به في وقت سابق على لجنة التحكيم. وقال الفاف في بيانه: “تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بطلب للاتحاد الدولي، لعرض ملف التظلم الذي قدمه، على لجنة التحكيم للاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وأوضح الاتحاد الجزائري في بيانه أن خطوته الجديدة تأتي بناء على توصيات مستشاريه القانونيين، دون تقديم توضيحات بوجود معطيات جديدة في الملف، مكتفيا بالتأكيد:

“وقد كانت الدوافع وراء هذا الطلب كون ملف التظلم المقدم يستند على مبررات واعتبارات فنية تتعلق بالتحكيم مما يستدعي دراستها من طرف هيئة مختصة”.

وكان الاتحاد الجزائري قد رفع، منذ ثلاثة أسابيع تقريبا، شكوى للاتحاد الدولي للعبة، من أجل إعادة مباراته أمام الكاميرون، لحساب إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم، على خلفية الأخطاء التحكيمية المفضوحة التي ارتكبها الحكم الغامبي، باكاري جاساما.

وتأتي الخطوة الجديدة لهيئة الرئيس شرف الدين عمارة، الذي ما زال يؤكد انسحابه من الفاف بعد عقد الجمعية العامة، في الوقت بدل الضائع، اعتبارا أن لا لجنة الانضباط ولا لجنة التحكيم التابعتين للفيفا تملك صلاحيات إصدار قرار بإعادة المباراة، باستثناء قرارات عقابية في حق الحكم أو منح غرامات مالية في حق الجزائر جراء بعض أعمال الشغب التي عرفتها مدرجات الملعب نهاية المباراة، وهذا استنادا للتقرير الذي قدّمه الحكم غاساما.

من جهة أخرى، وبدلا من الإسراع بطي صفحة المونديال وحسم مسألة مستقبل المدرب، التي تعتبر أولوية بالنسبة للمنتخب الوطني الذي ينتظر أن يستعيد نشاطه مطلع شهر جوان القادم، تبقى الفاف تجري وراء الأوهام عن طريق “ذر الرماد في العيون” وتتشبث بحلم كنا نتمناه جميعا لكنه لن يتحقق.

جدير بالتذكير، أن الاتحاد الدولي (الفيفا) سينظر مبدئيا في الطعن الذي تقدمت به الجزائر هذا الخميس 21 أفريل الجاري.