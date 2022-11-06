الفاف تنتظر رد الاتحاد المالي لتأكيد اللقاء الودي الآخر للخضر

منتخبا بوركينافاسو وجنوب إفريقيا رفضا اللعب في الجزائر

ينتظر الاتحاد الجزائري لكرة القدم ردا من نظيره المالي لبرمجة مباراة ودية للمنتخب الوطني أمام منتخب مالي، خلال التربص المقبل للخضر في منتصف شهر نوفمبر الجاري الذي سينقسم على شطرين، تربص بالجزائر سيلعب فيه الخضر لقاءهم الودي الأول أمام منافس من القارة السمراء، وتربص ثان في أوروبا يواجه فيه المنتخب الوطني مضيفه منتخب السويد بملعب مدينة مالمو السويدية يوم 19 نوفمبر الجاري، وهي المباراة التي تم تأكيدها من طرف الفاف.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن مواجهة منتخب جنوب إفريقيا أو بوركينافاسو أصبح صعبا في ظل الاختلافات التي وقعت في وجهات النظر ما بين الاتحادات الثلاثة الجزائرية والبوركينابية والجنوب إفريقية حول مكان إجراء المباراة الودية، فالاتحاد الجزائري متمسك على استقبال هذا اللقاء الودي بالجزائر في ملعب ميلود هدفي بوهران، فيما يريد نظراؤه برمجة المقابلة بملعب محايد في أوروبا، ونظرا لتعسر المفاوضات ما بين هذه الأطراف، فإن برمجة لقاء ودي أمام بوركينافاسو أو جنوب إفريقيا خلال التربص القادم أصبح أمرا معقدا.

ولم يكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم لحد الآن عن المنتخب الإفريقي الذي يواجهه في المباراة الودية الثانية نظرا للصعوبات التي وجدها في الاتفاق مع منافس مناسب لمواجهة رفاق رياض محرز، وهي نفس العراقيل التي اصطدم بها خلال بحثه عن منافس أوروبي لمواجهته في التربص المقبل، بعد أن اتفق مع نظيره السويدي على لعب مباراة ودية في أوروبا حيث صادفته صعوبات في إيجاد بلد يستقبل المباراة بعد رفض فرنسا إجراؤها على أراضيها.