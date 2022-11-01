الفاف تنتظر وصول وثائق عوار وآيت نوري لتحويلها إلى الفيفا

بلماضي يشرف بنفسه على العملية

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يتحصل، إلى غاية الثلاثاء، على وثيقة الالتزام للعب مع المنتخب، من نجم أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار، والظهير الأيسر لنادي ووللفرهامبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري.

قال، الثلاثاء، مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إن المدرب الوطني، جمال بلماضي، تلقى رسميا موافقة الثنائي نجم أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار، والظهير الأيسر لنادي ووللفرهامبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري، المتضمنة طلب تغيير جنسيتهما الرياضية من أجل اللعب مع المنتخب الوطني الجزائري.. وأضاف نفس المصدر أنه، إلى غاية أمس، لم تتلق الفدرالية الطلب الخطي من اللاعبين، وقد يكون ذلك في الساعات القادمة.

نفس المصدر، أكد لـ”الشروق”، أن جمال بلماضي تواصل، في الساعات الأخيرة، مع اللاعبين اللذين أكدا له استعدادهما لتقمص الألوان الوطنية مباشرة بعد الانتهاء من تجهيز الوثائق الإدارية وأهمها الطلب الخطي الممضى من اللاعب، الذي يؤكد فيه استعداده لتغيير الجنسية الرياضية.

وقال أحد المقربين من القضية لـ”الشروق”: “نعم.. اللاعبان آيت نوري وعوار، مستعدان لتقمص ألوان المنتخب الوطني، وهما بصدد تغيير جنسيتهما الرياضية، وتحدثا كثيرا في الآونة الأخيرة مع الرئيس زفيزف والمدرب بلماضي، وهما مستعدان للعب مع الخضر في أقرب وقت ممكن”.

مصادر “الشروق” من داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قالت إن هذه الأخيرة وفور استلامها وثائق اللاعبين حسام عوار وريان آيت نوري، ستقوم مباشرة بمراسلة الهيأة الكروية الدولية “الفيفا” لترسيم العملية في أقرب الآجال، وهذا وفقا لما تنص عليه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاسيما ما أصبح يصطلح على تسميته بقانون “الباهاماس” الصادر في 2009.

في ذات السياق، كشفت مصادر “الشروق” أن الناخب الوطني، جمال بلماضي، يشرف بنفسه على عملية استلام وثائق اللاعبين، حيث قالت مصادرنا إنه طلب من مصالح الفاف أنه مباشرة بعد الحصول على الوثائق الإسراع في إنهاء الإجراءات الإدارية على أمل ترسيم التحاقهما بالمنتخب الوطني.

من جهة أخرى، وبخصوص موعد التحاقهما بصفوف المنتخب الوطني، قالت ذات المصادر: سيكون ذلك مباشرة بعد تلقي الضوء الأخضر من الأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم ويبقى الأمر مرتبطا بالاتحاد الدولي وموعد بته في طلب تغيير جنسية اللاعبين.

إلى ذلك، أوضحت مصادرنا أن بلماضي كان دائما في اتصالات مع الثنائي عوار وآيت نوري من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني، في وقت مازال في اتصالات مع لاعبين آخرين مرشحين للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني مستقبلا.