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رياضة

الفاف تنظم امتحانا لوكلاء اللاعبين يوم 19 أفريل

ع.ع
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الفاف تنظم امتحانا لوكلاء اللاعبين يوم 19 أفريل

ستنظم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) امتحانا خاصا بوكلاء لاعبي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأربعاء 19 أفريل صباحا بفندق شيراتون ريسور بنادي الصنوبر (الجزائر)، بحسب ما أعلنت عنه الخميس الهيئة الكروية على موقعها الرسمي.

ولهذا الغرض، تطلب الفاف من المترشحين تسديد حقوق المشاركة في الامتحان، بحسب المعلومات المذكورة على منصة تسجيل وكلاء لاعبي الفيفا، وإرسال وصول الدفع عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: agentsdejoueurs@faf.dz، من أجل التسجيل ودخول قاعة الامتحان. وحدد آخر أجل لإرسال وصول الدفع ليوم الأحد 16 أفريل 2023. وتوضح الفاف في بيانها ما يلي: “كل مترشح دفع تكاليف المشاركة، غائب عن الامتحان، مطالب بانتظار الدورة الموالية”، طالبة من المترشحين احترام قانون امتحان الفيفا بالنسبة للوكلاء.

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