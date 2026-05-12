“الفاف” تنظم دورة تكوينية للسيدات للحصول على إجازة التدريب “كاف أ”

في مبادرة غير مسبوقة في الجزائر

أعلنت المديرية التقنية الوطنية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، عن اختيار 23 مترشحة للمشاركة في التربصات التكوينية الخاصة بالحصول على إجازة “كاف أ” للسيدات للموسم 2026-2027، بحسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي.

وسيتم تنظيم المقياس الأول من هذا التكوين خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 25 جوان 2026 بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وحرصت الاتحادية الجزائرية على التأكيد على أن هذا التكوين بمثابة مبادرة غير مسبوقة في الجزائر، تهدف إلى ترقية تطوير كرة القدم النسوية وتعزيز الكفاءات التقنية للمؤطرات، وفقا لمعايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المترشحات حيازة إجازة “كاف ب” أو شهادة معادلة لها، مع إثبات خبرة لا تقل عن سنتين (02) في مجال التدريب، ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة.