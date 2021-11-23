-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الفاف تنفي تدخل جمال بلماضي في صلاحيات بوقرة

عبد الحق.ل
  • 204
  • 0
الفاف تنفي تدخل جمال بلماضي في صلاحيات بوقرة

نفى، الناطق الرسمي باسم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، صالح باي عبود، الثلاثاء، أن يكون الناخب الوطني جمال بلماضي  قد تدخل في صلاحيات مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة.

وقال عبود للإذاعة الأولى، أن ما تم تداوله إعلاميا حول تدخل الناخب بلماضي في إعداد قائمة المنتخب الجزائري في كأس العرب غير صحيح.

وحسبه، فالعلاقة بين بلماضي وبوقرة تتعلق بالتنسيق والتشاور وليس من عادة الناخب الوطني التدخل في عمل مدرب منتخب المحليين أو فرض خيارات عليه.

والجدير بالذكر، أن مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين، كشف السبت الفارط عن قائمة تضم 23 لاعبا، والتي ستشارك في كأس العرب بقطر.

مقالات ذات صلة
تعليق عنصري خلال تكريم مورينيو للغاني جيان

تعليق عنصري خلال تكريم مورينيو للغاني جيان

الإصابات المتكررة تهدّد مشاركة وناس في كأس إفريقيا بالكاميرون

الإصابات المتكررة تهدّد مشاركة وناس في كأس إفريقيا بالكاميرون

بعد بونجاح ..بلماضي يحقق أمنية الطفل المريض عبد الإله

بعد بونجاح ..بلماضي يحقق أمنية الطفل المريض عبد الإله

بعد تعرضها للتنمر والسخرية.. هكذا دعمت إيران حارسة مرمى منتخبها!

بعد تعرضها للتنمر والسخرية.. هكذا دعمت إيران حارسة مرمى منتخبها!

الخضر في تربص بالدوحة تحضيرا لكأس إفريقيا بالكاميرون

الخضر في تربص بالدوحة تحضيرا لكأس إفريقيا بالكاميرون

فتحي نورين: لست نادما على الإعتزال وسأبقى مدافعا عن القضية الفسطينية

فتحي نورين: لست نادما على الإعتزال وسأبقى مدافعا عن القضية الفسطينية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد