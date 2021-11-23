الفاف تنفي تدخل جمال بلماضي في صلاحيات بوقرة

نفى، الناطق الرسمي باسم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، صالح باي عبود، الثلاثاء، أن يكون الناخب الوطني جمال بلماضي قد تدخل في صلاحيات مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة.

وقال عبود للإذاعة الأولى، أن ما تم تداوله إعلاميا حول تدخل الناخب بلماضي في إعداد قائمة المنتخب الجزائري في كأس العرب غير صحيح.

وحسبه، فالعلاقة بين بلماضي وبوقرة تتعلق بالتنسيق والتشاور وليس من عادة الناخب الوطني التدخل في عمل مدرب منتخب المحليين أو فرض خيارات عليه.

والجدير بالذكر، أن مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين، كشف السبت الفارط عن قائمة تضم 23 لاعبا، والتي ستشارك في كأس العرب بقطر.