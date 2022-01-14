الفاف تنهي الجدل بخصوص الحافلة وتبرئ الكاميرونيين

بعد حادثة تنقل زملاء محرز في حافلات صغيرة

حسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجدل القائم في منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخصوص قصة الحافلة، والصور التي تم تداولها على نطاق واسع والمتعلقة بنقل بعض لاعبي المنتخب الوطني في حافلات صغيرة، من بينهم نجم مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، خلال تدريبات “محاربي الصحراء”، الأربعاء الماضي، وحاول البعض ربطها بمسألة عدم وضع حافلة رسمية تحت تصرف الجزائريين.

وحفلت منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بالتعليقات السلبية والانتقادات اللاذعة للمنظمين، وصورت تنقل بعض لاعبي المنتخب الجزائري في حافلات صغيرة بالخطأ التنظيمي الكارثي وعدم تقدير بطل إفريقيا، وهو الأمر الذي أشعل وسائل التواصل الاجتماعي وأخرج الواقعة عن نطاقها الرياضي والتفسير الصحيح لها.

من جهته، نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أول أمس، وجود أي مشكل بخصوص مسألة نقل المنتخب الجزائري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، وأكد في توضيحه له: “لا يوجد أي مشكل من ناحية النقل..المنظمون وضعوا تحت تصرف كل منتخب حافلة كبيرة، وحافلتين صغيرتين وشاحنة بالإضافة إلى سيارة سياحية”، وتابع: “قبل بداية أي حصة تدريبية يتنقل بعض أعضاء الجهاز الفني مبكرا لتحضير التدريبات قبل وصول اللاعبين”، وتابع: “وبعدها يتنقل اللاعبون وباقي أعضاء الطاقم الفني في الحافلة الرسمية المخصصة للمنتخب”، قبل أن يفسر ما حدث في الحصة التدريبية ليوم الأربعاء الماضي، قائلا: “جميع اللاعبين تنقلوا أمس إلى التدريبات في الحافلة الرسمية، إلا زروقي ووناس اللذين تأخرا والتحقا في حافلة صغيرة أخرى لأنهما كان يقومان بعمل خاص في قاعة تقوية العضلات”، وأضاف: “اللاعبون الذين شاركوا في لقاء سيراليون خضعوا لعمل خفيف وقرّر بلماضي إعفاءهم من كامل الحصة، لهذا عادوا إلى الفندق في الحافلتين الصغيرتين”، وختم: “بعد الحصة الجميع عاد في الحافلة الرسمية..لا توجد أي مشكلة بهذا الشأن وحتى الحافلتان الصغيرتان مريحة أيضا”.

يجدر الذكر أن الحصة التدريبية لمساء يوم الخميس عرفت حضورا جماعيا لجميع اللاعبين، لتكون بذلك الحصة التدريبية الأولى التي تعرف مشاركة الجميع منذ وصول كتيبة جمال بلماضي إلى الكاميرون، وهو الخبر السار قبل المواجهة المهمة أمما غينيا الاستوائية غدا الأحد في الجولة الثانية من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.