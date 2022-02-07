“الفاف” تهنئ السنغال على الإنجاز التاريخي

هنأ الإتحاد الجزائري لكرة القدم، منتخب السنغال بعد إحرازه كأس أمم إفريقيا في طبعتها الـ33 ، والتي اختتمت سهرة الأحد في الكاميرون..

وجاء في تهنئة “الفاف”، على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هنيئا لمنتخب السنغال كأس إفريقيا.. وحظ أوفر لمنتخب مصر الشقيق”.

وتوج المنتخب السنغالي بكأس أمم إفريقيا سهرة الأحد، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح 4-2 ، في النهائي الذي إنتهى وقته الرسمي والإضافي على نتيجة التعادل السلبي.