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رياضة

“الفاف” تهنئ السنغال على الإنجاز التاريخي

سليم.ع
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“الفاف” تهنئ السنغال على الإنجاز التاريخي
ح.م

هنأ الإتحاد الجزائري لكرة القدم، منتخب السنغال بعد إحرازه كأس أمم إفريقيا في طبعتها الـ33 ، والتي اختتمت سهرة الأحد في الكاميرون..

وجاء في تهنئة “الفاف”، على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هنيئا لمنتخب السنغال كأس إفريقيا.. وحظ أوفر لمنتخب مصر الشقيق”.

وتوج المنتخب السنغالي بكأس أمم إفريقيا سهرة الأحد، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح 4-2 ، في النهائي الذي إنتهى وقته الرسمي والإضافي على نتيجة التعادل السلبي.

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التعليقات
1
  • فؤاد

    ولديهم الشجاعة لتهنئة السنغال !!!!!!!!!!!!!!، من يهنئ كان الواجب عليه تشريف الالوان الوطنية والوصول الى المربع الاخير على الاقل ، انا محتار كيف لفريق خرج من الباب الضيق لديه الشجاعة للتهنئة ، الواجب احداث ثورة في المنتخب بما ان تصفيات المونديال على الابواب ، انا على يقين اننا سنخرج من هذه الاخيرة كما خرجنا من كاس افريقيا ، سليماني فيغولي وبونجاح لم يعد لهم مكان في المنتخب

    -1

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