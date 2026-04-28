“الفاف” تهنئ عطال بلقب دوري نجوم القطري

بعد تتويجه رفقة السد بالدوري

هنّأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، برئاسة وليد صادي، الدولي الجزائري يوسف عطال، بعد تتويجه بلقب دوري نجوم قطر مع ناديه السد، في موسم شهد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة.

وعبّرت “الفاف”، في تهنئتها، عن فخرها بهذا التتويج الجديد لأحد عناصر المنتخب الوطني، معتبرة أن نجاح عطال، يعكس المستوى المتميز الذي يقدمه المحترفون الجزائريون في مختلف الدوريات العربية والأوروبية. ويأتي هذا التتويج ليؤكد مرة أخرى الحضور القوي للاعبين الجزائريين في الدوري القطري، سواء من خلال الإنجازات الجماعية أم الأداء الفردي المميز.

ونجح نادي السد في حسم لقب الدوري القطري لموسم 2025-26، بعد فوز مثير في آخر جولة على نادي الشمال الذي يلعب له بغداد بونجاح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأخيرة من المسابقة على ملعب “جاسم بن حمد”؛ وبهذا الانتصار، يواصل السد هيمنته على البطولة، محققًا اللقب للمرة الثالثة على التوالي، معززًا رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا باللقب. وجاء هذا التتويج بعد موسم شهد تقلبات في الأداء، قبل أن يستعيد الفريق توازنه في الأمتار الأخيرة، ويحسم الصدارة برصيد 45 نقطة، متفوقًا على الشمال صاحب المركز الثاني بفارق خمس نقاط.