“الفاف” توجه رسالة شكر بعد نهاية تربص “الخضر” بطوغو

وجهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رسالة شكر إلى الاتحادية والسلطات الطوغولية بعد نهاية التربص الذي أجراه “الخضر” بـ”لومي”.

وقالت “الفاف” في بيان لها: ” تتقدم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، بالشكر الجزيل لنظيرتها الطوغولية والسلطات، على حفاوة الاستقبال، وتوفير كل الوسائل لإنجاح تربص المنتخب الجزائري في “لومي”.

ومن المنتظر أن يحط “الخضر” الرحال بمدية بواكي بكوت ديفوار، منتصف نهار الأربعاء، من أجل مواصلة التحضيرات هناك، تحسبا لدخول غمار كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

ويستهل رفقاء محرز مشوارهم في “الكان” بمواجهة منتخب أنغولا، الاثنين المقبل، بداية من التاسعة ليلا، بملعب السلام بمدينة بواكي.