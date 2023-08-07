بوغرارة يواصل العمل لضمان أفضل جاهزية قبل الموعد القاري

"الفاف" تورّط "السياسي" وتمنعه الاعتماد على الجدد ضد النجم الساحلي

قالت مصادر مقربة من بيت شباب قسنطينة، إن المستقدمين الجدد، محليا وخارجيا، سيكونون غير معنيين رسميا بمباراة الدور التمهيدي الأول في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا، ضد النجم الساحلي التونسي، يوم 18 من الشهر الحالي، على ملعب الشهيد “محمد حملاوي”، وذلك بسبب عدم تسوية قضية المدرب التونسي قيس اليعقوبي ومساعده بوعيشة في الآجال المحددة، رغم قيام الإدارة القسنطينية بكل الإجراءات في منتصف شهر جوان الفارط، قبل أن تتفاجأ بعدم رد التقني التونسي بخصوص حصوله على مستحقاته المالية العالقة.

وكانت إدارة النادي مطالبة بتسديد ما قيمته 7 ملايير سنتيم لقيس اليعقوبي ومساعده كريم بوعيشة، وهو الأمر الذي كان سيرفع المنع عن الإدارة بخصوص عملية الاستقدامات الخاصة بالموسم الكروي المقبل، بعدما كان الفريق ممنوعا من الانتدابات في “الميركاتو” الشتوي الفارط، وهو ما دفع بالمدرب السابق خير الدين ماضوي إلى رمي المنشفة ومن ثمة الرحيل دون رجعة، علما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان قد ألزم الإدارة القسنطينية تسديد المبلغ المذكور على خلفية الشكوى التي تقدم بها المدرب التونسي في وقت سابق، عقب رفض اللاعبين التدريبات تحت إشرافه الأمر الذي دفع بالإدارة إلى مطالبة اليعقوبي بالإنسحاب، علما أنه كان قد وقع على عقد مع الفريق مدته 18 شهرا، مقابل 260 مليون شهريا.

وأمام هذه المعطيات الجديدة، ستضطر الإدارة العودة إلى نقطة الصفر لتسوية المستحقات التي قد تستغرق مبدئيا 10 أيام كاملة ما يعني عدم لحاق المستقدمين الجديد بالموعد القاري القادم، على اعتبار أن العملية التي تمت في 17 جوان الفارط عقب إرسال الإدارة الأموال إلى اليعقوبي تمت بالدولار، في وقت يمتلك المدرب التونسي حسابا بالأورو، علما أن الإدارة ستراسل “الفيفا” في الساعات القادمة لتوضيح الطريقة التي تمت بها العملية قبل شهرين، أملا في رفع العقوبة بعدما قامت الإدارة بالعملية في الآجال المحددة.

يحدث هذا في الوقت الذي تواصل فيه التشكيلة القسنطينية التحضير للموعد القاري المقبل أمام النجم الساحلي التونسي، حيث يركّز المدرب اليامين بوغرارة على الجانب الفني من خلال برمجة مباريات تطبيقية بين اللاعبين بعدما قسّم الفريق إلى مجموعتين مركّزا بشكل كبير على التشكيلة التي سيزجّ بها أمام ممثل الكرة التونسية.