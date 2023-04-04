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رياضة

“الفاف” توضح بخصوص مشاركة ممثل الجزائر في الألعاب الإفريقية المدرسية

عمر سلامي
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“الفاف” توضح بخصوص مشاركة ممثل الجزائر في الألعاب الإفريقية المدرسية
ح.م
الألعاب الإفريقية المدرسية

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن فريق تلاميذ متوسطة بلعوش محمد أولحاج، ببلدية برج منايل ببومرداس، سيتنقل الثلاثاء، إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في البطولة الإفريقية للمدارس.

وواجه فريق متوسطة بعوش مشكل التأخر في الحصول على التأشيرة، إلا أن “الفاف”، أكدت تنقله الثلاثاء، ما يعني الحصول على التأشيرة على مستوى المطار بجنوب إفريقيا.

وتمثل متوسطة بلعوش ببرج منايل، الجزائر في الألعاب التي ستحتضنها مدينة دوربان في الفترة الممتدة ما بين 5 إلى 8 أفريل الجاري، بدلا من مدرسة هادي عيادي بصفاقس التونسية، بطل دورة ” أوناف”، المنسحب من المنافسة.

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