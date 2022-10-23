“الفاف” تُبرّر ضخامة عدد “السيّاح” المُتّجهين نحو مصر

قدّمت “الفاف”، الأحد، توضيحات بِخصوص ضخامة مسؤوليها الذين رافقوا وفد المنتخب الوطني الجزائري أواسط إلى مصر.

ومعلوم أن مصر تحتضن هذه الأيّام تصفيات كأس أمم إفريقيا أواسط 2023، عن منطقة شمال القارّة السّمراء.

وقالت هيئة الرئيس جهيد زفيزف إن “الفاف” كلّفت العضو بِالمكتب الفيدرالي جمال مربوط بِرئاسة وفد منتخب الأواسط في مصر.

وبِشأن رباعي المكتب الفيدرالي لِاتحاد الكرة والمُتمثّل في: عبد الحفيظ فرقاني (لجنة الوقاية الأمن) وحكيم مدان (اللجنة الفنية) ورشيد غزال (لجنة الانضباط) ونسيبة لغواطي (لجنة البروتوكولات). ففسّرت “الفاف” سفريتهم، بِاستلامهم دعوة من اتحاد شمال إفريقيا لِكرة القدم، الذي يستفيد من خدماتهم في الدورة التصفوية، وغطّى كلّ نفقاتهم.

ورغم أن مسؤولي “الفاف” والأندية يشتكون من قلّة الدّعم ونقص السيولة الماليَين في كثير من المناسبات، إلّا أنهم لا يجدون حرجا في “حشو” الوفود المُتّجهة نحو الخارج بِالأصدقاء و”الشيّاتين” والغرباء والمغامرين من نفقة “البايلك”، في غياب رقابة من الجهات المعنية، وردع لِمثل هذا النوع من “الفساد” الرياضي.