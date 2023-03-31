“الفاف” تُدين الاعتداءات الوحشية الصّهيونية في مباراة فلسطينية

أدان الاتحاد الجزائري لِكرة القدم الاعتداءات الوحشية لِجيش المحتلّ الصّهيوني، في مباراة رسمية على مستوى الأندية بِفلسطين.

وجاء في بيان نشرته هيئة الرئيس جهيد زفيزف، الجمعة: “بِالإضافة إلى الاعتداءات التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني يوميا، فإن كرة القدم في هذا البلد لم تسلم من أعمال الإبادة الجماعية للمحتلّ”.

وأضاف: “مرة أخرى، تعرّضت الكرة الفلسطينية لِاعتداء بِقنابل الغاز المُسيّل للدّموع خلال إحدى المقابلات، ممّا أدّى إلى وقوع عدّة إصابات وإيقاف هذه المباراة، في انتهاك واضح لِجميع المواثيق الدولية ولوائح الفيفا”.

واختتم البيان يقول: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم يُدين بِشدّة هذه الاعتداءات الوحشية التي نفّذها المحتلّ الصّهيوني، ويُعرب عن دعمه وتضامنه الثّابت مع المدنيين ولاعبي كرة القدم المُتضرّرين وكذلك مع الاتحاد الفلسطيني لِكرة القدم”.