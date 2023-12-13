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رياضة

“الفاف” تُصدر بيانا

الشروق الرياضي
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“الفاف” تُصدر بيانا

أطلق الإتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الأربعاء إعلانَ مناقصةٍ، فحواه منح حقوقه التسويقية والإعلانية المفتوحة لِجميع قطاعات النشاط الاقتصادي.

وقالت هيئة الرئيس وليد سعدي إن الإعلان يستثني مُتعاملي الهاتف المحمول، مُشيرة إلى أن الفترة تترواح ما بين 2024 و2026.

وتتعلّق هذه المناقصة بـ: حقوق التسويق والإعلان الخاصة بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، والمنتخبات الوطنية للعبة. وأيضا حقوق تسويق الفعّاليات الخاصة بـ “الفاف”.

وضبط اتحاد الكرة الجزائري تاريخ الـ 31 من ديسمبر الحالي على الساعة الرّابعة عصرا، آخر أجل لِاستلام العروض بِهذا الشّأن.

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