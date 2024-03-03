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رياضة

“الفاف” تُصدر بيانا بِشأن العنف في الملاعب

الشروق الرياضي
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“الفاف” تُصدر بيانا بِشأن العنف في الملاعب

أصدر اتحاد الكرة الجزائري مساء الأحد بيانا، على خلفية استفحال ظاهرة العنف في مقابلات البطولة الوطنية للموسم الحالي.

وجاء في بيان اتحاد الرّئيس وليد سعدي: “ترفض الاتحادية الجزائرية لكرة القدم البقاء سلبيا، في مواجهة الأحداث الصّادمة والمُروّعة التي تشهدها بعض الملاعب. أماكن من المفترض أن تكون مليئة بِالبهجة والاحتفال واللّعب النظيف”.

والتزم بـ “اتّخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، وضمان بقاء الملاعب أماكن للودّ والاحترام المتبادل”.

وتابع يقول: “ويظل (اتحاد الكرة) مُصمّما على دعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز اللّعب النّظيف والاحترام في كرة القدم”.

ودعت “الفاف” في نهاية المطاف الأسرة الإعلامية، إلى دعم جهودها الرّامية إلى تطويق ظاهرة العنف في الملاعب، وتجفيف منابعها.

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