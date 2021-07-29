الفاف تُصرّ على ارتكاب “حماقة” أخرى في صيغة البطولة

تنطلق بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم الخاصّة بِالموسم الجديد، في الـ 23 من أكتوبر المقبل.

جاء هذا القرار، خلال اجتماع المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس.

وبِخصوص نمط المنافسة، قرّرت “الفاف” تنظيم بطولة وطنية تضمّ 18 ناديا، وبـ 34 جولة (ذهابا وإيابا). بعدما أُقيم الموسم الحالي بـ 20 ناديا وبـ 38 جولة (ذهابا وإيابا).

وبِشأن بطولة الموسم الحالي، ستُلعب المنافسة حتى النهاية، المُرادف لِعدم إيقافها قبل الآوان، كما أُشيع ذلك مُؤخّرا.

وبقيت في سباق البطولة أربع جولات وبعض المقابلات المتأخّرة، وعليه ستنزل الفرق الأربعة الأخيرة إلى الدرجة الثانية، مقابل صعود ناديَي هلال شلغوم العيد وأمل الأربعاء.

وبدا أن هيئة الرئيس شرف الدين عمارة تُصرّ على ارتكاب أخطاء الماضي، ذلك أن الموسم المقبل سيشهد توقّف البطولة لِمدّة شهر (جانفي- فيفري)، بِسبب مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، كما تنتظر أشبال جمال بلماضي أيضا 4 مقابلات ضمن إطار تصفيات المونديال في مارس وجوان 2022. فضلا عن خوض نحو 6 فرق لِرابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف” وكأس العرب للأندية، وألعاب البحر المتوسط نسخة وهران التي تنطلق في الـ 25 من جوان 2022. فهل تنتهي 34 جولة من البطولة الوطنية في جوان المقبل، أيّ بعد 8 أشهر عن انطلاقها؟ ألم تستفد “الفاف” من حماقة بطولة نسخة 2020-2021؟