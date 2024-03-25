“الفاف” تُطلق مناقصة لِاقتناء أجهزة تقنية الفيديو

أطلق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإثنين، مناقصة وطنية ودولية لِاقتناء أربع شاحنات خاصّة بِتقنية الفيديو،

وقال اتحاد الكرة الجزائري إن الشاحنات ستكون مُجهّزة بِكامل أنظمة الاتصالات المرتبطة بها، بِما في ذلك محطّة تدريب ثابتة، وفقا للاحتياجات والمواصفات الفنية.

وتعتزم “الفاف” تطبيق هذه التقنية في المنافسات المحلّية والدولية، خاصّة مع تشييد البلاد لِملاعب عالمية روعي خلالها تهيئة أماكن تثبيت أجهزة “الفار”.

وفيما يلي النّص لكامل لِإعلان المناقصة التي طرحها اتحاد الكرة الجزائري (هنا).