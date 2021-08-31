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رياضة

“الفاف” تُطمئن الأندية المُشاركة قاريا

علي بهلولي
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“الفاف” تُطمئن الأندية المُشاركة قاريا

التزمت “الفاف” بِمساعدة الأندية التي تمثّل الكرة الجزائرية، في رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف” نسخة 2021-2022.

جاء ذلك بعد أن دقّت الأندية المعنية ناقوس الخطر، واشتكت حاجتها الماسّة للدّعم المالي، من أجل خوض رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”. ناهيك عن غرق بعضها في طوفان الدّيون.

وطلبت لجنة الكرة المحترفة من الأندية المعنية بِالتقرّب من مكتب “الفاف”، للتباحث المُشترك حول سبل وصيغ ضمان مشاركة مُريحة وأيضا مُثمرة، في رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

ويرأس لجنة الكرة المحترفة المسؤول ياسين ين حمزة، النائب الثاني لِرئيس “الفاف” شرف الدين عمارة.

ويُشارك شباب بلوزداد ووفاق سطيف في رابطة أبطال إفريقيا، وتلعب شبيبتا القبائل والساورة في كأس “الكاف”. بينما تنطلق المنافستان في منتصف سبتمبر المقبل.

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