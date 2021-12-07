“الفاف” تُطمئن بِشأن الوضعية الصحية للاعب “الكناري” بوعالية

طمأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الثلاثاء، أنصار فريق شبيبة القبائل بِخصوص الوضعية الصحية للاعب كسيلة وبوعالية.

وكان المهاجم كسيلة بوعالية قد تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى الركبة، وبِالضبط تمزّق الأربطة الصليبية، خلال مباراة ودّية لُعبت في مطلع أكتوبر الماضي. الأمر الذي استدعى إجراء عملية جراحية، وابتعاد عن المنافسة لِفترة لا تقلّ عن 6 أشهر.

وقالت “الفاف” في بيان لها إن بوعالية يخضع لِعملية تأهيل بِالمستشفى القطري “أسبيتار”، بعد أن أجرى عملية جراحية ناجحة.

وأضافت هيئة الرئيس شرف الدين عمارة، أن مهاجم “الكناري” سيستمر في العلاج بِالمؤسسة الطبية الوارد ذكرها آنفا، بناءً على اتّفاقية سابقة مُبرمة بين “الفاف” وإدارة “أسبيتار”.

هذا وزار وفد من “الفاف” يتكوّن من النائب الأوّل لِرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ياسين بن حمزة، ورئيس اللجنة الطبية الدكتور ياسين زرقيني، ومُمثّل لِسفارة الجزائر بِالدوحة، اللاعب بوعالية بِمركز “أسبيتار”، على هامش مشاركة المنتخب الوطني المحلّي في كأس العرب بِقطر، واطمأنّوا على وضعيته الصحّية.

ويرتبط كسيلة بوعالية (20 سنة) مع نادي شبيبة القبائل بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.