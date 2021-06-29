“الفاف” تُعالج صداع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم

انتهى مُشكل تطابق لوائح الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع “الفيفا”، الذي ظلّ يُؤرّق مسؤولي اللعبة بِبلادنا.

ومعلوم أن عدم تطابق لوائح “الفاف” مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ينجم عنه تجميد عضوية هيئة دالي إبراهيم الكروية، ومنع “الفيفا” للمنتخبات الوطنية والأندية والحكام من خوض المنافسات الدولية.

ونسّقت “الفاف” بِهذا الشأن مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، الإثنين.

وعقب استلام الضوء الأخضر من وزارة الشباب والرياضة، ستمرّ هيئة الرئيس شرف الدين عمارة إلى الجانب العملي. يقول بيان “الفاف” الذي نشرته، الثلاثاء.

وبعد ذلك، يلجأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى خطوة “روتينية”، مُرادفة لِعقد جمعية عامة استثنائية لِاعتماد اللوائح الجديدة لِهيئة دالي إبراهيم الكروية.