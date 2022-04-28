“الفاف” تُفكّك ألغام اتحاد الكرة الغامبي

نجح الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، في تفكيك الألغام التي نصبها نظيره الغامبي. والتي لها صلة بِالحكم بكاري غاساما.

وكان اتحاد الكرة الغامبي قد أعلن عن تقدّمه بِشكوى إلى “الفيفا” و”الكاف”، بِسبب التصريحات التي أدلى بها الناخب الوطني جمال بلماضي ضد الحكم بكاري غاساما.

وقالت “الفاف” في بيان لها نشرته سهرة الخميس: “أجرى شرف الدين عمارة ورئيس اتحاد غامبيا لكرة القدم الأمين كابا باجو عبر مكالمة هاتفية، نقاشا طويلا حول هذا الموضوع. وأوضح كلّ منهما موقفه تجاه ما حدث، ولا سيما الطرف الجزائري الذي أشار إلى أنه من حقّه المُطلق تقديم شكوى تتعلّق بِالتحكيم، الذي نرى أن قراراته أثّرت على نتيجة المباراة (العودة أمام الكاميرون)”.

وأضاف بيان الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم: “في نهاية المكالمة الهاتفية والنقاش، الذي اتّسم بِالمجاملة. وعد الرئيسان بعضهما البعض بِالعمل بِمفردهما، لِتهدئة الوضع وترك الأمور في سياقها التنظيمي الصّارم، مع توطيد العلاقات الجيّدة مثلما كان الأمر سابقا بين اتحادَي الكرة الجزائري والغامبي”.