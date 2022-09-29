“الفاف” تُكذّب

كذّب الاتحاد الجزائري لِكرة القدم سهرة الخميس، مزاعم غلق هيئته لِأكاديميات اللّعبة الأكثر شعبية في البلاد.

وأَشيع مُؤخّرا بِأن “الفاف” أقدمت على غلق أكاديمية سيدي بلعباس، وهو ما أثار القلق لدى أولياء اللاعبين الصغار المُسجّلين في هذه المدرسة الكروية.

وقال اتحاد الكرة الجزائري إنه لم يحدث أن اتّخذ قرارا، يقضي بِغلق أكاديمات تكوين مواهب اللّعبة التابعة لِهيئته.

وأضاف بيان “الفاف” يقول إن الاتحاد مُلتزم ليس بِدعم هذه الأكاديميات فحسب، بل إدخال التحسينات المطلوبة من أجل وضع إدارة ولاعبي هذه المدارس في أفضل الظروف.

وتابع اتحاد دالي إبراهيم لِكرة القدم يقول إن هيئته ستعمل أيضا على تسطير برنامج جديد، يسمح بِانتقاء مواهب اللّعبة، ويسمح لِهذه الأكاديميات بِالاستمرارية في العمل.

وكان رئيس “الفاف” جهيد زفيزف قد صرّح في الفترة الأخيرة بِأن هيئته لا تُفكّر إطلاقا في غلق أكاديميات التكوين. وأضاف بِأن اتحاد الكرة يُخطّط لِإدماج لاعبي هذه المدارس في منافسات محلّية، على غرار البطولة الوطنية، والأقسام السفلى تحديدا.