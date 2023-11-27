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الجزائر

“الفاف” تُنبّه الأندية إلى ضرورة مُراعاة هذا الشرط

علي بهلولي
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“الفاف” تُنبّه الأندية إلى ضرورة مُراعاة هذا الشرط

بعث اتحاد الجزائر لِكرة القدم رسالة إلى مسؤولي الأندية، المُنتمية إلى مختلف أقسام البطولة الوطنية.

وطلبت “الفاف” من الأندية الرّاغبة في المشاركة في منافسات أو دورات خارج الوطن، بِضرورة إعلامها مُسبّقا بِالأمر، لِمنحها رخصة كتابية، فضلا عن أخرى تُسلّمها وزارة الشباب والرياضة.

كما أَوْجَبَتْ هيئة الرّئيس وليد سعدي أن يكون ملف المشاركة، يستوفي كلّ الشروط التي تنصّ عليها القوانين المعمول بها.

وبِهذا الصّدد في إنجلترا مثلا، لا يُمكن لِنادٍ من “البريمرليغ” أو قسم آخر من البطولة خوض مباراة تحضيرية مع مُنافس روسي، أو المشاركة في دورة ودّية هناك أو في منطقة أخرى من المعمورة، دون المرور عبر أروقة اتحاد الكرة المحلّي. بِسبب الموقف السياسي للحكومة البريطانية من الحرب الروسية- الأوكرانية.

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