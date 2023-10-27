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رياضة

“الفاف” تُندّد وتُهدّد بِمُعاقبة المنتخب الذي شارك في مونديال الكرة المُصغّرة

علي بهلولي
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“الفاف” تُندّد وتُهدّد بِمُعاقبة المنتخب الذي شارك في مونديال الكرة المُصغّرة

أصدرت “الفاف”، الجمعة، بيانا حول مشاركة منتخب يُمثّل الجزائر في منافسة كأس العالم لِكرة القدم المُصغّرة.

وقال اتحاد الرّئيس وليد سعدي: “بعد مشاركة منتخب الجزائر في بطولة كأس العالم لِكرة القدم المُصغّرة، التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة بِدولة الإمارات العربية المتّحدة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023. يودّ الاتحاد الجزائري لِكرة القدم إعلام الرّأي العام، بِأن هذا الفريق المُكوّن من عدد قليل من اللاعبين السابقين، ليس مُنتسبا إلى الفاف أو مُعترفا به، بل لا يملك رخصة من قبل الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، للمشاركة في هذا الحدث أو في مسابقات أخرى في فئات مُتباينة”.

وأضاف اتحاد مبنى دالي إبراهيم لِكرة القدم، يقول: “الاتحادية الجزائرية لِكرة القدم تُدين مثل هذه التجاوزات، التي تُسيء إلى صورة الجزائر. وتُعلن أنّها ستتّخذ الإجراءات اللازمة لِتسليط الضّوء على هذا الأمر”.

وكُنّا قد أوضحنا في “الشروق أون لاين” في تقرير سابق (السّطر الأخير)، بِأن كأس العالم للكرة المُصغّرة، بل هذه الرياضة أصلا غير مُعترف بها من قبل “الفيفا”. وتُعتبر الهيئة المُشرفة على إدارتها بِمثابة “كيانٍ مُوازٍ” للاتحاد الدولي لِكرة القدم، ذلك أن كلّ المسابقات التي لها صلة بِالرّياضة الأكثر شعبية في العالم، تُشرف عليها “الفيفا”.

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