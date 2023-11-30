-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“الفاف” تُهدّد الحكّام بِطردهم

الشروق الرياضي
  • 117
  • 0
“الفاف” تُهدّد الحكّام بِطردهم

شدّد رئيس اتحاد الجزائر لِكرة القدم وليد سعدي اللّهجة، تُجاه حكّام البطولة الوطنية وبقية المنافسات المحلّية.

وقال سعدي إن “الفاف” سوف لن تغفر للحكّام أخطاءهم، وستضرب بِيد من حديد. مُشيرا إلى استدعاء هيئته لِبعض إطارات هذا السّلك مُؤخّرا، من أجل تحذيرهم من مغبّة التورّط في ارتكاب أخطاء جسيمة خلال إدارتهم للمقابلات الرّسمية.

ويُؤمن الرّجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم بِأن أخطاء الحكّام في المقابلات المحلّية، أحد أسباب اشتعال العنف في مدرجات وميادين مقابلات المنافسات المحلّية.

وتابع سعدي يقول إن اتحاد الكرة مُستعدّ لِإبعاد الحكّام من ممارسة هذا النشاط، إذا تكرّرت أخطاءهم. أو اللّجوء إلى حرمانهم من الشارة الدولية التي تمنحها “الفيفا”.

وبِخصوص موعد استخدام تقنية الفيديو (الفار)، قال وليد سعدي إن “الفاف” تمضي قدما نحو الاستعانة بِهذه التكنولوجيا. وفسّر تأخّر توظيفها بِغلائها، وأيضا طول مدّة إجراءات الاستفادة منها، والتي قدّرها بِفترة ما بين 7 إلى 8 أشهر.

مقالات ذات صلة
اتحاد الكرة يُحذّر الأندية من هذه “الظّاهرة”

اتحاد الكرة يُحذّر الأندية من هذه “الظّاهرة”

بوقرة مصمم على رفع التحدي

بوقرة مصمم على رفع التحدي

شباب بلوزداد في غانا بتعداد مكتمل

شباب بلوزداد في غانا بتعداد مكتمل

هل يرحل سليماني؟ إدارة نادي كوريتيبا تُوضّح

هل يرحل سليماني؟ إدارة نادي كوريتيبا تُوضّح

بن سبعيني يتأهّل في رابطة الأبطال

بن سبعيني يتأهّل في رابطة الأبطال

سعدي يتقدّم بِهذا الطلب إلى السلطات العمومية

سعدي يتقدّم بِهذا الطلب إلى السلطات العمومية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد