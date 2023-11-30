“الفاف” تُهدّد الحكّام بِطردهم

شدّد رئيس اتحاد الجزائر لِكرة القدم وليد سعدي اللّهجة، تُجاه حكّام البطولة الوطنية وبقية المنافسات المحلّية.

وقال سعدي إن “الفاف” سوف لن تغفر للحكّام أخطاءهم، وستضرب بِيد من حديد. مُشيرا إلى استدعاء هيئته لِبعض إطارات هذا السّلك مُؤخّرا، من أجل تحذيرهم من مغبّة التورّط في ارتكاب أخطاء جسيمة خلال إدارتهم للمقابلات الرّسمية.

ويُؤمن الرّجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم بِأن أخطاء الحكّام في المقابلات المحلّية، أحد أسباب اشتعال العنف في مدرجات وميادين مقابلات المنافسات المحلّية.

وتابع سعدي يقول إن اتحاد الكرة مُستعدّ لِإبعاد الحكّام من ممارسة هذا النشاط، إذا تكرّرت أخطاءهم. أو اللّجوء إلى حرمانهم من الشارة الدولية التي تمنحها “الفيفا”.

وبِخصوص موعد استخدام تقنية الفيديو (الفار)، قال وليد سعدي إن “الفاف” تمضي قدما نحو الاستعانة بِهذه التكنولوجيا. وفسّر تأخّر توظيفها بِغلائها، وأيضا طول مدّة إجراءات الاستفادة منها، والتي قدّرها بِفترة ما بين 7 إلى 8 أشهر.