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رياضة

الفاف تُوضّح الأمور بِشأن اتّفاقيتها مع أديداس

علي بهلولي
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الفاف تُوضّح الأمور بِشأن اتّفاقيتها مع أديداس
ح.م
رجال جمال بلماضي سيُواصلون ارتداء زيّ "أديداس" حتى نهاية ديسمبر المقبل، على الأقلّ.

قدّم الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، الخميس، توضيحات بِشأن اتّفاقيته المُبرمة سابقا مع الشركة الألمانية للباس والعتاد الرياضيَين “أديداس”.

وقالت “الفاف” إن مدّة الإتّفاقية تنقضي في الـ 31 من ديسمبر المقبل، وإن عملية التصوير التي تقوم بِها حاليا شركة “أديداس” للاعبي المنتخب الوطني الجزائري وهم يرتدون اللباس الرياضي الذي صنعته، يندرج ضمن إطار اتّفاق سابق.

ويرتبط الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع شركة “أديداس” بِعقدٍ، منذ نهاية كأس العالم بِالبرازيل في صيف 2014. وتخلّل الفترة فاصل للتجديد عام 2019.

وأضافت هيئة الرئيس جهيد زفيزف في بيان لها، تقول إن الإعلان التي نشرته في شهر أوت الماضي، الخاص بِالبحث عن شركة جديدة لِتفصيل اللباس الرياضي لـ “الخضر”، ما زال ساري المفعول إلى غاية انتهاء الآجال المضبوطة سلفا. وبعدها ستنتقي العرض المُناسب استنادا إلى التقييمات والإجراءات المعمول بهما.

وأُشيع مُؤخّرا بِأن اتحاد الكرة الجزائري استقرّ على تجديد اتّفاقيته مع شركة “أديداس”، لِعدم اقتناعه بِالعروض المُقدّمة من قبل مُؤسّسات أخرى للباس والعتاد الرياضيَين.

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