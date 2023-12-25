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رياضة

“الفاف” تُوضّح بِخصوص سوق انتقالات اللاعبين

الشروق الرياضي
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“الفاف” تُوضّح بِخصوص سوق انتقالات اللاعبين
ح.م

ضبط اتحاد الكرة الجزائري إجراءات سوق انتقالات اللاعبين، قبيل انطلاق مرحلة إيّاب البطولة الوطنية بِقسمَيها الأوّل والثاني.

وبقيت خمس جولات عن انتهاء مرحلة ذهاب بطولة القسم الأوّل، وسبع جولات في القسم الثاني.

وهكذا بِالنّسبة لِحظيرة النّخبة، يُرفع ستار سوق التحويلات في الـ 5 من جانفي المقبل، ويُسدل في الـ 5 من الشهر الموالي. وفي القسم الثاني، تنطلق العملية في الفاتح من جانفي المقبل، وتنتهي في الـ 10 من فيفري القادم.

ومنحت “الفاف”، ناديَي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة المُشاركَين في رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، رخصة جلب 7 لاعبين جدد على أقصى تقدير، محلّيين وأجانب.

وبِخصوص العناصر الأجنبية، اشترطت هيئة الرّئيس وليد سعدي، أن لا يكون اللاعب قد خاض هذا الموسم واحدة من المسابقتَين القارّيتَين المذكورتَين أعلاه.

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