“الفاف” شرعت في التحضير لِخليفة عمارة

بدأ التحضير لِانتخاب رئيس جديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، كما جاء في بيان لِهذه الهيئة.

ومعلوم أن المسؤول شرف الدين عمارة قدّم، الخميس، استقالته من رئاسة الاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

ويعقد المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” اجتماعا له في الـ 11 من أفريل المقبل، يتمحور أساسيا حول ضبط تاريخ عقد الجمعية العامة الانتخابية، التي تُسفر عن تعيين رئيس جديد يقود اتحاد الكرة الجزائري.

وتنصّ لوائح “الفاف” على وجوب عقد جمعية عامة انتخابية في آجال لا تتعدّى 60 يوما، من تاريخ استقالة (أو إقالة) رئيس الهيئة.

ويرأس “الفاف” بِصفة مُؤقّتة المسؤول محمد معوش، الذي كان يحوز منصب النائب الأوّل لِرئيس الاتحاد. ريثما يُنتخب رئيس جديد للهيئة الكروية لِدالي إبراهيم.