-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“الفاف” شرعت في التحضير لِخليفة عمارة

علي بهلولي
  • 1835
  • 0
“الفاف” شرعت في التحضير لِخليفة عمارة

بدأ التحضير لِانتخاب رئيس جديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، كما جاء في بيان لِهذه الهيئة.

ومعلوم أن المسؤول شرف الدين عمارة قدّم، الخميس، استقالته من رئاسة الاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

ويعقد المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” اجتماعا له في الـ 11 من أفريل المقبل، يتمحور أساسيا حول ضبط تاريخ عقد الجمعية العامة الانتخابية، التي تُسفر عن تعيين رئيس جديد يقود اتحاد الكرة الجزائري.

وتنصّ لوائح “الفاف” على وجوب عقد جمعية عامة انتخابية في آجال لا تتعدّى 60 يوما، من تاريخ استقالة (أو إقالة) رئيس الهيئة.

ويرأس “الفاف” بِصفة مُؤقّتة المسؤول محمد معوش، الذي كان يحوز منصب النائب الأوّل لِرئيس الاتحاد. ريثما يُنتخب رئيس جديد للهيئة الكروية لِدالي إبراهيم.

مقالات ذات صلة
الفاف يشكو الحكم غاساما إلى الكاف

الفاف يشكو الحكم غاساما إلى الكاف

بن ناصر يُخاطب الجمهور الجزائري

بن ناصر يُخاطب الجمهور الجزائري

غاساما حرم “الخضر” من ركلة جزاء.. وأستغرب عدم عودته لـ”الفار”!

غاساما حرم “الخضر” من ركلة جزاء.. وأستغرب عدم عودته لـ”الفار”!

الجزائر أم الكاميرون؟.. مبابي يحسم خياره

الجزائر أم الكاميرون؟.. مبابي يحسم خياره

بلماضي يتحدّث عن مصيره في جهاز التدريب

بلماضي يتحدّث عن مصيره في جهاز التدريب

سقوط حر في ترتيب “الفيفا”.. خسارة 140 مليار على الأقل من مكافآت التأهل

سقوط حر في ترتيب “الفيفا”.. خسارة 140 مليار على الأقل من مكافآت التأهل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد