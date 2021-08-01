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رياضة

“الفاف” في دورية نحو الصّحراء لِاصطياد غزلان الكرة

علي بهلولي
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“الفاف” في دورية نحو الصّحراء لِاصطياد غزلان الكرة

استفادت ولاية ورقلة عاصمة الجنوب الشرقي للوطن من مشروع أكاديمية لِكرة القدم، تابعة للاتحاد الجزائري للعبة.

وأوفدت “الفاف” بِهذا الصدد المسؤول بشير منصوري العضو بِالمكتب الفيدرالي إلى ولاية ورقلة، حيث اطّلع هناك على المنشآت الكروية.

وقالت هيئة الرئيس شرف الدين عمارة إن موفدها أبدى إعجابه بِما أُنجز بِولاية ورقلة، على غرار ملعب لِكرة القدم، وقاعة متعدّدة الرياضات، ومسبح نصف أولمبي، وقاعة لِتقوية العضلات، ومدرج، ومطعم، وجناح إداري، ومراقد تضمّ 50 سريرا.

وتأمل “الفاف” أن تُساهم أكاديمية ولاية ورقلة، في تكوين براعم اللعبة بِالجنوب، وتفجير مواهبهم الفنّية. والتزمت بِمتابعة هذا المشروع والاعتناء به حتى يُبصر النور.

ويزخر الجنوب بِمواهب الكرة، على غرار أسرة زرابي : الأب عبد العزيز وابنَيه رؤوف وخير الدين، وحسان غولة، وهشام بوداوي، وغيرهم سواء في الرياضة الأكثر شعبية بِبلادنا أو منافسات أخرى.

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