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رياضة

الفاف: لم يصدر أي قرار جديد بشأن الأندية الممنوعة من الإستقدامات

سليم.ع
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الفاف: لم يصدر أي قرار جديد بشأن الأندية الممنوعة من الإستقدامات

نفى الإتحاد الجزائري لكرة القدم الأخبار التي مفادها، بأنه تم السماح للأندية المدانة بـ8 ملايير سنتيم أو أقل باستقدام لاعبين خلال فترة الميركاتو..
وقال “الفاف” في بيان له على موقعه الرسمي: “ينفي الإتحاد الجزائري لكرة القدم، المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن رفع حظر الإستقدامات، عن الأندية المدانة بقيمة 80 مليون دينار أو أقل.
وأضاف الإتحاد الجزائري لكرة القدم في بيانه: “المكتب الفيدرالي لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن، وغرفة المنازعات ستواصل العمل على تطبيق اللوائح المعمول بها في هذا الشأن”.

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