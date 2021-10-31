“الفاف” مجبر على إرسال القائمة الموسعة لـ”الخضر” قبل 30 ديسمبر 

تحسبا لكأس إفريقيا بالكاميرون

أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، نظيره الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، بضرورة إرسال القائمة الموسعة للمنتخب الوطني، تحسبا لبطولة كأس إفريقيا للأمم 2021 بالكاميرون، قبل تاريخ 30 ديسمبر المقبل، والتي تضم 30 لاعبا على أن يتم إرسال القائمة النهائية قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة والتي تضم 28 لاعبا.

وستنطلق النسخة الـ33 من كأس إفريقيا، في 9 جانفي 2022 في ياوندي، والمباراة النهائية مقررة في 6 فيفري2022، في نفس المدينة، بملعب أولمبي.

وعقد مديرو المنتخبات الإفريقية المشاركة في “الكان” جلسة فيديو “كونفرانس” بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، للاتفاق على بعض البنود الخاصة بالبطولة والمواعيد المحددة لتقديم القوائم المبدئية والنهائية، حيث اتفق الطرفان على إرسال القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا والمكونة من 30 لاعبا، قبل تاريخ 30 ديسمبر، على أن يتم تقليص قوائم المنتخب من 30 لاعبا إلى 28 فقط يوم 8 جانفي من العام المقبل، وهو المقرر فيه إرسال القوائم النهائية للبطولة التي ستنطلق في اليوم التالي.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر زيادة عدد قائمة المنتخبات المشاركة في المنافسة القارية لـ28 لاعبا نظرا لجائحة فيروس “كورونا” المستجد، حتى تتمكن المنتخبات من إيجاد بدائل حال وجود أية حالات مصابة بكورونا بين اللاعبين، في وقت من المنتظر أن تشمل قائمة المنتخبات في المباريات 23 لاعبا فقط وخروج 5 لاعبين، ويصب هذا القرار في صالح مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي وسيسهل من مهمته في اختيار أفضل اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطني في رحلة البحث عن الاحتفاظ بالتاج القاري، والتي ستكون صعبة.

تجدر الإشارة إلى أن “الكاف” واصل تأكيداته على انطلاق المنافسة القارية يوم 9 جانفي 2021، وسط بعض الأنباء التي تتردد عن تأجيل البطولة لعدم جاهزية الكاميرون، حيث أعلن “الكاف” في بيان رسمي فتح باب الدعوة لتقديم عروض شراء حقوق البث التلفزيوني لمسابقاته في عامي 2022 و2023، بما في ذلك كأس الأمم، مع تحديد موعد مباراتي الافتتاح والنهائي. وجاء في بيان رسمي من الكاف: “من المقرر عقد كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون من 9 جانفي 2022 حتى 6 فيفري 2022، وستكون عودة منتظرة بفارغ الصبر على أكبر بطولة كروية في إفريقيا”.