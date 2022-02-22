“الفاف” ملزم بتجهيز تقنية “الفار” بملعب 5 جويلية!

بقرار من "الكاف"

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” إلى تطبيق تقنية الحكم المساعد “الفار”، في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، في نسختها للموسم الكروي 2021/2022، بداية من الدور ربع النهائي، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية أمس الثلاثاء.

ويشارك في هذه المنافسة فريقان من الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من شباب بلوزداد ووفاق سطيف، اللذين يخوضان مبارياتهما في دور المجموعات، بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، بسبب عدم تأهيل ملعبي 20 أوت بالعاصمة و8 ماي 1945 بسطيف، من قبل “الكاف” لعدم توفرهما على الشروط اللازمة.

وأمام هذا الوضع، سيكون الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، ملزما بتجهيز ملعب 5 جويلية الأولمبي، وتخصيص غرفة “الفار”، تحسبا لاستضافة لقاءات الأندية الجزائرية في المنافسة القارية بداية من ربع النهائي.

وكان “الكاف” قد حدد أيام 15 و16 و17 أفريل المقبل لخوض لقاءات الذهاب من ربع نهائي رابطة الأبطال، على أن تجرى لقاءات العودة أيام 20 و21 و22 من ذات الشهر.

وبعد جولتين من انطلاق دور المجموعات لرابطة الأبطال، يتواجد فريق شباب بلوزداد في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة، برصيد نقطتين، خلف المتصدر الترجي التونسي صاحب أربع نقاط، كما هو الشأن بالنسبة إلى وفاق سطيف، المتواجد بالمجموعة الثانية، الذي يحتل المرتبة الثانية برصيد 3 نقاط بعد المتصدر الرجاء البيضاوي المغربي بـ4 نقاط.

ونقلت مواقع مصرية، كما ذكرنا سابقا، تصريحات عضو لجنة التحكيم بـ”الكاف”، عصام عبد الفتاح، لإذاعة “أون سبورت” المصرية، قال فيها إن “السبب الرئيس لصعوبة تطبيق تقنية “الفاف” في دور المجموعات من رابطة الأبطال، يعود إلى كون أغلبية دول القارة السمراء لا تتوفر على الإمكانات لتطبيقها، وأن التقنية فقط تتواجد بدول شمال إفريقيا خاصة الجزائر ومصر والمغرب”، مشيرا إلى أن “”الكاف” يدرس تطبيق تقنية الفار بداية من ربع النهائي لرابطة أبطال أفريقيا، ولكنه من المؤكد حاليا تطبيق التقنية في نصف النهائي والمباراة النهائية لرابطة الأبطال”.

وكان “الفاف”، وفقا لمطالب “الكاف”، قد قام بتجهيز ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، تحسبا لاستضافته مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الكاميروني، في إطار لقاء العودة من الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، المقررة يوم 29 مارس القادم بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا.

واختار الاتحاد الجزائري شركة برتغالية، معتمدة من قبل الهيئات الدولية، لإعداد وتجهيز تقنية “الفار” بملعب مصطفى تشاكر، ومن غير المستبعد أن يتم تكليفها بتجهيز التقنية بطريقة احترافية بملعب 5 جويلية أيضا.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق تجريب تقنية “الفار” في البطولة الجزائرية لأول مرة خلال مباراة مولودية الجزائر واتحاد بلعباس بملعب 5 جويلية الأولمبي في الموسم الكروي 2018/2019، دون أن تؤثر على أي من قرارات الحكام، حيث تم تجريبها من قبل “الفاف” لأهداف تقنية محضة، بغية اكتساب مؤسسة التلفزيون الحكومي الخبرة والتجربة لا غير.