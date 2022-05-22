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رياضة
فراغات قانونية بالجملة.. والكرة الجزائرية في نفق مظلم

الفاف من دون رئيس.. بهلول أول المترشحين في انتظار زفزاف وصادي

ع.ع
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الفاف من دون رئيس.. بهلول أول المترشحين في انتظار زفزاف وصادي

غادر الأحد شرف الدين الدين عمارة مبنى دالي إبراهيم، بعد حل المكتب الفيدرالي واستقالة غالبية الأعضاء، وتواجده في وضعية غير قانونية، وهو ما يوحي أن الكرة الجزائرية ستدخل في دوامة من المشاكل، خاصة في ظل الفراغات القانونية التي لم تجد حلا منذ سنوات.

أفاد أمس مصدر حسن الاطلاع للشروق، أن رئيس الفاف شرف الدين عمارة غادر أمس مكتبه بدالي ابراهيم بعد تواجده في وضعية غير قانونية، في ظل استقالة ثمانية من أعضاء مكتبه، وهو ما قد يدخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم في مشاكل عديدة، خاصة مع نهاية الموسم الكروي، ودخول المنتخب الوطني تصفيات كأس إفريقيا للأمم بداية من شهر جوان القادم.

وحسب أحد المقربين من الفاف، فإن المشكل الذي ستصطدم به الاتحادية،ه و الفراغ القانوني الذي تركه الرئيس عمارة ومكتبه الفدرالي، لإعادة الشرعية للفاف.. لأن القوانين تنص على أن الرئيس ومكتبه هما الأحق قانونيا لاستدعاء أعضاء الجمعية العامة لانتخاب رئيس ومكتب جديد، فمن سيشرف إذن على تنظيم الجمعية العامة في ظل حل المكتب الفيدرالي وغياب رئيس شرعي.

مصدر الشروق أكد أن الحل الوحيد حسب القوانين كان، عند ثلثي الجمعية العامة، الذين يجمعون الإمضاءات وتقديمها للمكتب الفيدرالي والرئيس، غير أن ذلك سيكون مستحيلا، في ظل عدم وجود رئيس ومكتب فيدرالي شرعي، غير أن أعضاء الجمعية العامة يستطيعون عقد جمعية عامة استثائية في مدة لا تتجاوز 60 يوما، لتكييف القوانين حسب ما طالبته الفيفا… وبعدها إيجاد الأطر القانونية لانتخاب رئيس جديد للفاف.

إلى ذلك، أكد أمس عضو المكتب الفيدرالي السابق عمار بهلول نيته في الترشح لخلافة شرف الدين عمارة، على رأس الفاف، في انتظار التعرف على الأسماء الأخرى التي ستترشح أيضا على غرار وليد صادي، جهيد زفزاف، وحتى عبد الحكيم سرار… قضية للمتابعة.

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